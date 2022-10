Caro bollette, datore di lavoro dà mille euro di bonus a tutti i suoi dipendenti

Gesto simbolico dell’azienda campana Laminazione Sottile, che dona 1000 euro di bonus a tutti i suoi dipendenti per contrastare il caro bollette, causato dalla guerra in Ucraina. L’azienda, tra i leader nel settore metallurgico, è originaria di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, e ha nove sedi in tutto il mondo (Usa, Corea del Sud, Turchia, Germania e Regno Unito oltre a quattro siti in Italia).

“I NOSTRI DIPENDENTI IL VERO VALORE DEL NOSTRO GRUPPO”

Di seguito, il comunicato dell’azienda sul suo profilo Facebook: “Questo il modo in cui il Gruppo Laminazione Sottile ha scelto di sostenere il proprio personale, nell’attuale scenario socio-economico caratterizzato da importanti rincari sia dei beni alimentari che delle bollette di luce e gas. Nonostante le difficoltà imposte dallo straordinario aumento dei costi energetici, l’azienda ha deciso di investire e credere nel futuro con un significativo sostegno ai propri dipendenti, vero valore per il Gruppo”.

“FUTURO NON SEMPLICE, MASSIMO SUPPORTO AI NOSTRI COLLABORATORI”

Seguono le parole del presidente dell’azienda Massimo Moschini, che così ha parlato ai microfoni di Repubblica: “Non c’è un motivo specifico per la nostra decisione, salvo che in questo momento di difficoltà e incertezza ci è sembrato corretto e in ottemperanza ai nostri valori storici, dare supporto ai nostri collaboratori che ci hanno sempre seguito con grande dedizione. A causa del caro bollette, dobbiamo far fronte a costi altissimi ma abbiamo molto investito sulla gestione energetica, l’anno scorso a parità di volumi abbiamo risparmiato il 9% di energia per tonnellata prodotta. Abbiamo investito sui nostri processi, rinnovato macchinari, utilizzato sistemi di energia meno impattanti. Purtroppo non siamo in grado di fare previsioni, siamo alla finestra, cerchiamo di cavalcare l’onda”.