Rapina in banca e raid nel negozio appena inaugurato, Giugliano in balìa dei ladri

A Giugliano in Campania alcuni malviventi hanno tentato di fare irruzione nel punto vendita di Atlantica Surgelati, all’angolo di via Santa Rita da Cascia e via Oasi Sacro Cuore, inaugurato lo scorso sabato. Come si vede dal filmato delle telecamere di controllo, i malviventi sono giunti dinanzi al negozio con un veicolo occupando di fatto tutta la strada, sono scesi dall’auto e in quattro hanno tentato di forzare la saracinesca. Nonostante i danni alla serranda, non sono riusciti ad entrare nel locale e così sono andati via.

Anche rapina in banca a Giugliano.

Ma l’escalation criminale non si ferma. Stamattina in pieno centro c’è stata una rapina all’interno della Banca di Credito Popolare, ad angolo tra via Aniello Palumbo e Piazza Gramsci. Ad agire due malviventi col volto travisato e armati. Prima hanno minacciato la guardia giurata poi, una volta all’interno, hanno minacciato i dipendenti della banca, si sono fatti consegnare il contante ed hanno portato via 10mila euro.

Ieri rapina a Casalnuovo

Ieri, poco dopo le 19.00, tre malviventi hanno fatto irruzione nell’ufficio postale di via Grimaldi. Secondo le prime ricostruzioni, i criminali avrebbero atteso l’orario di chiusura per poi introdursi negli uffici. Una volta all’interno, avrebbero sparato colpi di pistola a raffica, intimando ai dipendenti ancora presenti di consegnare l’incasso della giornata.

L’intervento tempestivo degli agenti

Fortunatamente, scattato l'allarme, l'intervento degli agenti della tenenza locale è stato tempestivo ed efficace. Difatti, i carabinieri hanno arrestato i tre uomini. Non risultano feriti anche se, a causa del forte spavento, è stata chiamata un'ambulanza per soccorrere dei cittadini in preda al panico. "Abbiamo sentito dei colpi d'arma da fuoco e visto arrivare gli agenti che sono ancora qui, in questo preciso istante", ha raccontato infatti una residente della zona al Mattino. Attualmente i carabinieri stanno ispezionando la zona alla ricerca delle armi utilizzate dai malviventi.