Rapinarono un orologio da 120mila euro, catturati in casa a Napoli. Stamattina il personale della Polizia di Stato, su richiesta delle Autorità svizzere, ha proceduto all’arresto provvisorio a scopo di estradizione per il reato di concorso in rapina nei confronti di E.S. di anni 56 e di E.G. di anni 27.

I due sono gravemente indiziati di aver strappato con violenza dal polso di una cittadina svizzera un orologio marca Richard Mille del valore di 129mila franchi svizzeri, fatti accaduti a Ginevra il 24 giugno 2021. Il provvedimento è stato emesso a conclusione di un’articolata attività di indagine svolta dalla Polizia elvetica e dalla Polizia di Stato. Entrambi gli arrestati sono stati rintracciati a Napoli nelle rispettive abitazioni.

Non paga il parcheggiatore abusivo e lui le scippa l’orologio: “25 euro se lo rivuoi”

Lo scorso settembre gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Costantinopoli sono stati avvicinati da due persone, una delle quali ha indicato un uomo che, poco prima, l’aveva rapinata di un orologio e di alcune monete.

In quei frangenti, la vittima ha raccontato che, dopo aver aiutato il suo amico a parcheggiare l’auto nella stessa strada, era stata avvicinata dall’uomo che le aveva chiesto di corrispondergli del denaro per la sosta e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva dapprima aggredita verbalmente e poi sottratto con forza l’orologio che aveva al polso ed alcune monete.

Ancora, la vittima ha aggiunto che il malvivente pretendeva 25 euro per restituirgli l’orologio. Pertanto gli operatori hanno raggiunto e bloccato l’uomo, uno srilankese di 44 anni con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per rapina e tentata estorsione. Infine, l’orologio è stato restituito al proprietario.