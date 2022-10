Somma Vesuviana. Annamaria morta a 35 anni il giorno dopo le dimissioni dal Cardarelli

Dramma sconvolge la comunità di Somma Vesuviana. Annamaria Cerciello, una donna di 35 anni, è morta il giorno dopo essere stata dimessa dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli, dove era arrivata poche ore prima in preda a forti dolori al collo. Purtroppo, a distanza di un giorno, il suo cuore ha smesso di battere. Due giorni prima aveva festeggiato il compleanno.

Come si legge su Fanpage.it, i familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri della locale stazione. La Procura della Repubblica di Nola ha aperto un’inchiesta per far luce su quanto accaduto e ha sequestrato la cartella clinica. Elementi utili potrebbero emergere dall’esame autoptico, che sarà effettuato presso il reparto di Medicina Legale del Policlinico Federico II.

Tantissimi i messaggi apparsi sui social, dove Annamaria viene ricordata come “una persona buona e dolce”. L’interà cittadina Vesuviana si sta stringendo intorno ai familiari, ancora scossi e increduli per quanto accaduto.