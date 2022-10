Napoli, colpi di pistola nel feudo del clan: trovati 5 bossoli

Si torna a sparare a Pianura. Dopo l’ordigno della notte tra sabato e domenica un altro raid criminale e sempre in via a Evangelista Torricelli, feudo del clan Carillo-Perfetto. Ieri notte spari sono stati segnalati nei pressi dell’abitazione di Antonio Carillo, uno dei reggenti del nuovo gruppo che da sempre si è presentato come ‘erede’ dei Pesce-Marfella.

Sul luogo degli spari è giunta una volante del commissariato di Pianura (dirigente Arturo De Leone) che hanno repertato almeno cinque bossoli e avviato le indagini del caso. Poche ore prima invece l’ordigno che aveva come obiettivo Giuseppe Cioffi, cugino di Emanuele Marsicano a capo della fazione avversa a quella dei Carillo-Perfetto. In questo caso sono stati i carabinieri della stazione di Bagnoli ad essere intervenuti dopo la segnalazione dell’esplosione avvenuta poco dopo le 2.