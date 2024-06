Rapine in gioiellerie di centri commerciali, sgominata banda ad Afragola

PUBBLICITÀ

Associazione a delinquere finalizzata alle rapine: è questa l’accusa di cui dovranno rispondere davanti ai giudici trei uomini tratti in arresto dai carabinieri della stazione di Afragola, che hanno eseguito un’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Dalle indagini è emerso che uno dei rapinatori partecipava agli assalti mentre era in permesso premio dal carcere di Pescara, dove stava scontando una pena per reati simili.

Sarebbero i responsabili della rapina avvenuta il 13 maggio scorso alla gioielleria "Auri Tempore" all'interno del centro commerciale "Le Porte di Napoli" di Afragola, ma non solo. Secondo gli inquirenti avrebbero pianificato un nuovo colpo per la mattina del 24 giugno ai danni di una gioielleria all'interno del supermercato "Piccolo" di Pomigliano d'Arco, che non si sarebbe concretizzato a causa dell'intervento dei militari.

La banda, con armi finte ed il volto travisato da maschere in silicone, si muoveva soltanto dopo aver studiato ogni minimo dettaglio, con sopralluoghi accurati per annotare la disposizione delle telecamere di videosorveglianza e le vie di fuga adiacenti ai luoghi da colpire. Per entrare in azione utilizzavano auto rubate ed un’altra vettura intestata alla moglie di uno degli arrestati per la staffetta.

