Sarà Lui o sarà Lei? Il 30 giugno in diretta live su TikTok l’evento con Kekko e Lucia

PUBBLICITÀ

Sarà Lui o Sarà Lei? Domenica 30 giugno l’evento sarà trasmesso in live su tiktok.

E’ questa la domanda che si pongono i migliaia di follower che segue la coppia, una domanda che è diventata un tormento sui vari social, diventato oggetto di tanti esperimenti popolari per capire la sessualità del nascituro.

Un forte interesse è stato mostrato dal pubblico per la giovane coppia nota su tiktok Kekko e Lucia, dove l’attesa di un figlio sta manifestando tantissima curiosità e coinvolgimento dal numeroso pubblico che li segue.

PUBBLICITÀ

L’inizio di questa avventura tra piccole difficoltà superate, è entrata subito nel cuore dei tantissimi follower che segue la coppia. L’evento sarà trasmesso in live dalle ore 19:00 sul social Tiktok , non si conosce la location, che per privacy hanno voluto tenere segreta. Non ci resta che aspettare il 30 giugno.

PUBBLICITÀ