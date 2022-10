Reddito di Cittadinanza, oltre 270mila famiglie hanno perso il contributo

Nel mese di ottobre 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza sono stati 1,16 milioni in totale (1,04 milioni RdC e quasi 121 mila

PdC), con 2,45 milioni di persone coinvolte (2,32 milioni RdC e 136mila PdC) e un importo

medio erogato a livello nazionale di 551 euro (582 euro per il RdC e 282 euro per la PdC).

L’importo medio varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 454 euro per i nuclei costituiti da una sola persona a un massimo di 736 euro per le famiglie con cinque componenti.

La platea dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza è composta da 2,16 milioni di cittadini italiani, 208mila cittadini extra-comunitari e quasi 84mila cittadini europei. Per i nuclei con presenza di minori (358mila, con 1,28 milioni di persone coinvolte), l’importo medio mensile è di 682 euro. Va da un minimo di 592 euro per i nuclei composti da due persone a 742 euro per quelli composti da cinque persone.

REDDITO CANCELLATO

I nuclei con presenza di disabili sono 199mila, con 443mila persone coinvolte. L’importo medio è di 492 euro, con un minimo di 388 euro per i nuclei composti da una sola persona a 701 euro per quelli composti da cinque persone. Dunque la distribuzione per aree geografiche vede 430mila soggetti beneficiari al Nord, 328mila al Centro e 1,69 milioni nell’area Sud e Isole. Nel corso dei primi nove mesi le revoche hanno riguardato oltre 46mila nuclei e le decadenze 230mila.

“ERRORE CANCELLARLO”, IL PRESIDENTE DELL’INPS

“Oggi mi sembra che il consenso sull’abolizione del reddito di cittadinanza, sentendo anche i grandi istituti come l’Istat, o organizzazioni come la Caritas, non ci sia. Per me sarebbe sicuramente un errore certo”. Lo ha detto il presidente dell’Inps Pasquale Tridico alla presentazione del Rapporto Annuale Inps a Napoli.

Tridico, presidente Inps dal 2019 nel governo M5S-Lega ha seguito il reddito dalla sua nascita e oggi precisa: “Vedremo – ha detto – quale sarà l’orientamento. Io penso che la direzione di approfondire e migliorare le politiche attive e i centri per l’impiego sia la direzione giusta. Per ragionare sul futuro bisogna guardare i dati di oggi, partendo ad esempio dalla quota di lavoratori a nero che oggi è al 12.5%, scendendo dal 3,5%. Sento nei talk show che il reddito di cittadinanza fa aumentare il lavoro nero che invece è diminuito, quindi possiamo dire che non ha contribuito a farlo aumentare“