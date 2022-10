Juan Jesus, il gol più bello arriva fuori dal campo: scende dal bus e porta cibo ai clochard

Campione dentro e fuori dal campo. Juan Jesus sta entrando ogni giorno di più nel cuore dei tifosi del Napoli, e non solo per la determinazione che lo contraddistingue quando indossa la maglia azzurra. Dopo la vittoriosa trasferta a Roma per 0-1, dove tra l’altro ha giocato da titolare, l’ex difensore giallorosso è sceso dal pullman della società, che era appena arrivato alla Stazione Termini per permettere alla squadra di prendere il treno per far ritorno in Campania, per andare a donare due buste (probabilmente piene di cibo) ai clochard sistemati all’esterno della struttura ferroviaria.

Un gesto magnifico, che sarebbe rimasto nel totale anonimato, se solo non fosse stato ripreso da un tifoso azzurro e pubblicato sui social. E pazienza per il tiro svirgolato contro la Roma, il gol più bello Juan Jesus lo ha fatto fuori dal rettangolo di gioco.