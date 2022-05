Referendum 2022. Pubblicati i nomi degli scrutatori di Villaricca e Mugnano

I Comuni di Villaricca e Mugnano hanno pubblicato i nomi degli scrutatori in vista della prossima tornata elettorale. I cittadini dei due enti non sono chiamati a rinnovare il consiglio comunale bensì a pronunciarsi sui referendum abrogativi.

I 5 QUESITI DEL REFERENDUM

Sono cinque i quesiti ammessi dalla Corte Costituzionale per i referendum del 12 giugno 2022

1. Incandidabilità dopo la condanna. Chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi.

2. Custodia cautelare durante le indagini. Chiede di togliere la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo.

3. Separazione delle carriere. Chiede di impedire ai magistrati durante la sua carriera di passare dal ruolo di giudice, che appunto giudica in un procedimento, a quello di pubblico ministero, coordina le indagini e sostiene la parte accusatoria, e viceversa.

4. Valutazione degli avvocati sui magistrati. Chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità.

5. Riforma Csm. Chiede che non ci sia più l’obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il 12 giugno 2022 si vota per un referendum abrogativo di parti di leggi. Perciò ciascun referendum sarà valido solo se alle urne si presenterà almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

I COLORI DELLE SCHEDE DEI REFERENDUM

Nel dettaglio, avranno i seguenti colori:

scheda di colore rosso per il Referendum n. 1: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

scheda di colore arancione per il referendum n. 2: limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;

scheda di colore giallo per il referendum n. 3: separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

scheda di colore grigio per il Referendum n. 4 : partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;

scheda di colore verde per il Referendum n. 5: abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Il corpo elettorale comprensivo anche degli elettori residenti all’estero, desunto dalla rilevazione semestrale 31.12.2021, è pari a 51.533.195 di cui: 25.039.273 uomini e 26.493.922 donne.