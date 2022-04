Rinnovo col Napoli sempre più lontano, Sarri vuole Mertens alla Lazio

Il rinnovo con il Napoli ancora non arriva e, a 6 giornate dalla fine della stagione, Dries Mertens comincia a guardarsi attorno. Sia chiaro, la sua priorità resta sempre il Napoli e sarebbe disposto a rinnovare anche subito, ma dal canto suo la società stenta ad offrirgli una proposta di rinnovo. Per questo motivo le voci di un possibile addio a fine stagione si fanno sempre più insistenti con la Lazio di Maurizio Sarri che, come scritto dal Corriere del Mezzogiorno, ha già fatto un sondaggio per l’attaccante belga.

Che tra ‘Ciro’ e l’allenatore toscano di ci sia una invidiable alchimia non è un segreto, motivo per qui l’ipotesi che vedrebbe l’anno prossimo Dries con la maglia celeste addosso potrebbe farsi sempre più concreta nel caso di un mancato rinnovo con il Napoli. Sulle pagine del quotidiano si legge: “Lotito vorrebbe rinnovare il contratto a Sarri in scadenza nel 2023 ma il sì non è ancora arrivato proprio in attesa di garanzie sul mercato. Sarri ha parlato con Lotito di Mertens che nel suo triennio napoletano ha costruito un patrimonio di 72 reti e 32 assist. Un’operazione alla Pedro, prelevato la scorsa estate a parametro zero dopo che non aveva rinnovato con la Roma. Qualche contatto c’è già stato per sondare la disponibilità, esplorare i desideri di Mertens che ha dato priorità al Napoli, come del resto ha anche annunciato. Non valuterà altre proposte fino a quando non ha parlato con il Napoli”.