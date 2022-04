Il ‘povero gabbiano’ ora ha i denti nuovi, grande sorpresa per i tiktoker Franco e Duracell a ‘Le Iene’

Con Duracell e Franco Gioia Le Iene sono già state a Sanremo e hanno cantato “Povero gabbiano” di Gianni Celeste. Poco fa, invece, li hanno portati tra fischi e risate a Tirana. Da Albano: non il cantante (come pensavano) ma un artista dei denti. E, con Nicolò De Devitiis, hanno risolto il problema dei “tre dentini” di Franco!

All’arrivo del famoso duo in Albania, in aeroporto si è già creata una folla che oltre a riconoscerli li ha anche accolti tra applausi e fischi. “Pure in Albania mi conoscono, sembro quasi Fred Mercury“, ha aggiunto l’autore del rilancio di ‘Povero gabbiano’. Ben presto, Franco capirà che l’Albano che si aspetta, in realtà, non c’è e non ci sarà.

“Mi immagino che lo studio di Albano sia stupendo – ha detto Franco all’inviato del programma Mediaset – io sono anche un appassionato di strumenti”. Ma quando si accorge della sorpresa, la sua reazione sbalordisce tutti: “Mi avete fatto uno scherzo, ma anche se ho paura, adesso che ci troviamo dobbiamo ballare“. E allora si va in scena, prima con le visite e poi con l’intervento.

Franco, però, non ha mai perso il sorriso e si è mostrato simpatico e armonioso come sempre. Anche se non ha conosciuto l’Albano che si aspettava.