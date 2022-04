Morta Letizia Battaglia, la fotografa testimone degli anni della guerra di mafia a Palermo

E’ morta ieri sera ad 87 anni Letizia Battaglia, celebre fotoreporter palermitana che con la sua fotografia aveva raccontato gli anni della guerra di mafia nella sua città. Aveva sempre voluto fuggire da Palermo e molte volte l’aveva fatto, per poi tornare sempre. Incatenata da quest’amore tormentato alle sue origini che non ha mai ripudiato, ha saputo documentare con “onore e disciplina” il marcio della sua bellissima terra.

La carriera da fotoreporter di Letizia Battaglia

Si era avvicinata alla fotografia già adulta, nel 1971. All’epoca era da poco arrivata a Milano, prima tappa di una lunghissima carriera, che toccherà anche Parigi – prima di tornare in Sicilia. Lì, Letizia collaborava con alcune testate, affiancando alle sue storie le immagini che catturava. Così, uno scatto alla volta, ha documentato la storia dell’Italia per più di 50 anni.

Il primo scatto a Pasolini e la carriera come reporter de L’Ora

Secondo i racconti, soggetto del suo primo scatto fu Pier Paolo Pasolini. Una vera e propria sfida per qualunque fotografo, ma che la Battaglia affrontò con professionalità e talento. Da quel momento, Letizia non smise più di fare fotografie. Nel 1974, infatti, firmò il contratto con il giornale L’ora, divenendo in breve una dei principali testimoni della grande cronaca della Sicilia e di Palermo. Si ritrovò quindi a fotografare i corpi delle vittime della mafia, le stragi e la disperazione sui volti dei loro parenti.

Le foto iconiche della vita di mafia: da Falcone e Borsellino a Piersanti Mattarella

Icone drammatiche, ma anche simboliche della vita di mafia. Documentò, infatti, anche i boss imputati nel maxiprocesso, Giovanni Falcone che raccoglieva le rivelazioni di Tommaso Buscetta, la figura di Giulio Andreotti accusato di avere avuto rapporti con Cosa nostra. Tra questi, lo scatto più drammatico e tristemente noto probabilmente è quello che ritrae il corpo esanime di Piersanti Mattarella, estratto dall’automobile, tra le braccia del fratello Sergio. Secondo i racconti, infatti, Letizia Battaglia fu la prima fotoreporter ad accorrere sul luogo dell’omicidio.

Le parole del sindaco di Palermo sulla morte di Letizia Battaglia

Palermo e il mondo intero hanno perso “una donna straordinaria, un punto di riferimento“, dichiara il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. “Letizia Battaglia era un simbolo internazionalmente riconosciuto nel mondo dell’arte. Una bandiera nel cammino di liberazione della città di Palermo dal governo della mafia. In questo momento di profondo dolore e sconforto – ha concluso Orlando – esprimo tutta la mia vicinanza alla sua famiglia“.