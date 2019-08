Rissa in piazza a Napoli, spunta il video della tremenda zuffa

E’ stato pubblicato dall’editore televisivo Pino Grazioli di Paradise Tv il video di una rissa scoppiata a Napoli l’altra settimana in piazza San Francesco che ha visto protagonisti una decina di persone. Due sono rimaste ferite, come riporta anche Cronache della Campania, e sono dovute ricorrere alle cure dei medici. Solo con l’intervento delle forze dell’ordine è stata riportata la calma. Ora si indaga per risalire ai protagonisti e scoprire i motivi di tanta violenza.