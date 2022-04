S. Antimo, accusati di abuso d’ufficio e lottizzazione: tra i due assolti c’è anche l’ex dirigente dell’Ufficio Tecnico Claudio Valentino

Assolti perché il fatto non sussiste. Questa la decisione del Collegio C della Prima Sezione Penale del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Amato de Serpis (difeso dagli avvocati Tammaro Chiacchio ed Antonio Verde) e dell’Ing. Claudio Valentino (difeso dall’avvocato Mauro Valentino) ex Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Antimo. Erano accusati dai reati di abuso d’ufficio in concorso e di lottizzazione abusiva a loro ascritti a seguito di un sequestro di alcuni fabbricati avvenuti nella zona di via Picasso a Sant’Antimo nel 2017.

Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto tutta la linea difensiva prospettata dai legali dei due imputati che sono riusciti, dopo una lunga istruttoria dibattimentale, a dimostrare l’assoluta insussistenza ed infondatezza delle gravi accuse avanzate dall’Ufficio di Procura. A seguito dell’assoluzione, il Collegio ha anche disposto la restituzione dell’intero fabbricato, composto da ben undici unità immobiliari, in favore del legittimo proprietario che era stato sottoposto a sequestro fin dal lontano dicembre 2017.