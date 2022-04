Napoli. La ‘sfortuna’ del parcheggiatore abusivo, chiede soldi ad un poliziotto in borghese: arrestato

Al Centro Direzionale di Napoli un parcheggiatore abusivo ha cercato di estorcere del denaro ad un poliziotto. L’uomo con precedenti di polizia è stato poi arrestato. Ieri mattina un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale, libero dal servizio, si trovava presso il Centro Direzionale ed aveva appena parcheggiato la propria autovettura all’interno di regolari strisce blu dei parcheggi sotterranei del Centro. Di conseguenza, dato il luogo di sosta, il poliziotto si è avvicinato al dispositivo abilitato per il pagamento della sosta, proprio in quel momento un uomo lo avvicina.

Arrestato parcheggiatore abusivo

L’uomo in questione era un parcheggiatore abusivo avvicinatosi al poliziotto per fermarlo nel compiere il pagamento. L’uomo ha poi chiesto, con molta insistenza, che il pagamento della sosta venisse effettuato a lui e non al regolare dispositivo. Il poliziotto ha ovviamente rifiutato la richiesta, così il parcheggiatore ha inveito contro l’uomo per poi minacciarlo. In quel momento il poliziotto decide di qualificarsi e procedere chiedendo al parcheggiatore di fornire le sue generalità.

Il parcheggiatore cerca quindi di scappare per eludere i controlli rifiutandosi inoltre di fornire le sue generalità. La volante del Commissariato Vasto-Arenaccia ha poi fermato l’uomo che ha fornito generalità false. Gli agenti hanno poi arrestato per tentata estorsione il 46enne napoletano con precedenti di polizia. L’uomo inoltre è stato denunciato per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie.