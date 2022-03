Sabino ‘o Malese lancia messaggi dal carcere: “Nun ce fa paura ‘a galera”

Sabino Edificante continua a far parlare di sé attraverso i video. La compagna di ‘o Malese ha mostrato in un video postato sui social uno dei colloqui avuto con il 37enne che, nonostante la detenzione, si è mostrato sprezzante della giustizia: “Nu ce fa paura ‘a galera”

“Questo personaggio realizzava e postava su Tik Tok video in cui mostrata le truffe fatte a persone anziane di cui si vantava. Ora continua a dimostrarsi spregiudicato e per niente pentito nonostante sia rinchiuso in carcere. Rendere pubblici questi colloqui non soltanto è contro la legge ma rientra in quel fenomeno di propaganda criminale che noi combattiamo da tempo per la quale chiediamo alle Istituzioni di intervenire affinché si ripristino i concetti di legalità e giustizia.” – ha commentato Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

IL VIDEO DI ‘O MALESE

CHI E’ SABINO ‘O MALESE

Sabino Edificante, 37enne di Afragola, è stato arrestato. L’uomo, diventato anche una ‘star’ di TikTok, deve scontare cinque anni di reclusione perché destinatario di un ordine di cattura. Sui social sfoggiava tutta la sua ricchezza, spesso, mostrando al suo pubblico banconote di ogni tipo, truffando i suoi clienti – quelli adescati per strada – vendendo loro della frutta a prezzi esorbitanti. O’ Malese le sue vittime le ha sempre scelte con attenzione: perlopiù si tratta di anziani solitari, a volte seguiti fino a casa e altre ancora truffate fuori chiesa, nel corso di un funerale.

‘O Malese aveva costruito una ‘comunità’ su TikTok

“Faccio più soldi della camorra”, spiegava in uno dei suoi tanti video pubblicati sul social cinese. Perché se è vero che il 37enne fosse un ambulante di frutta e verdura, lo è altrettanto il fatto che su TikTok (e non solo) si è creato un’immagine influente. Con i suoi video, infatti, o Malese ha riscontrato sempre un ‘ottimo’ successo (in termini numerici, ovviamente). Le gesta di Sabino Edificante, dunque, dopo i primi ‘like’, iniziano a passare anche sul web. Ed è così che, nel corso di una truffa ripresa in diretta, qualcuno lo incitava ad insistere o, ancora, lo osannava. Così, sui social, Sabino Edificante si è creato la sua immagine.