Sant’Antimo, accusato di essere ragioniere del clan Puca: dopo l’assoluzione arriva anche la revoca del sequestro per Castiglione

Dopo essere stato assolto lo scorso mese di Giugno dalla VI Sezione del Tribunale di Napoli dall’accusa di associazione a delinquere di stampo camorristico, Castiglione Antimo, definito ingiustamente come il ragioniere del Clan Puca, difeso dagli avvocati Stefano Montone ed Antonio Verde, ha ottenuto un nuovo provvedimento a suo favore.

Ed infatti, il Tribunale di Napoli – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, in data 23.12.2021, dopo una complessa attività istruttoria, ha completamente rigettato le due proposte avanzate dalla Procura della Repubblica di Napoli sia per quanto riguarda l’applicazione della misura personale sia per quella reale, disponendo altresì la revoca immediata dei beni immobili sottoposti a sequestro.