Continuano a spuntare video che testimoniano la folle giornata vissuta a Scampia. Un filmato girato nel quartiere testimonia come un uomo sia stato costretto a buttarsi in un cassonetto dei rifiuti. Ecco che al culmine di una giornata violenta si è innestato un tentativo di giustizia sommaria. Il video della costrizione è in possesso della nostra redazione: Il contenuto delle riprese sono inquietanti.

La folla inferocita ha inveito contro l’uomo mentre la polizia, in tenuta anti-sommossa, cercava di portare la calma tra presenti in via Labriola. Da una prima ricostruzione l’uomo, finito nel cassonetto, è stato stato accusato da alcuni residenti di un presunto abuso condotto nei confronti di alcuni minori.

CAOS A SCAMPIA, UOMO PICCHIATO E GETTATO NEL CASSONETTO

Dopo il caos scatenatosi nel quartiere sono giunti gli agenti di polizia della polizia del Reparto Mobile e del Commissariato di Scampia che hanno dovuto quietare gli animi degli inferociti residenti. Decine, infatti, le persone in strada tenute a bada a fatica dai poliziotti. La polizia ha interrogato alcune persone per ricostruire l’esatta ricostruzione della dinamica.

LE CONDIZIONI DELL’UOMO E LE PRIME INDAGINI

L’aggredito non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni al volto e contusioni su molte parti del corpo. Tanto che è stato necessario l’intervento dell’ambulanza, infatti, l’uomo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato estratto dal cassonetto. Sull’intera vicenda prosegue il lavoro degli agenti del locale Commissariato.

PRIMA LE ACCUSE POI L’AGGRESSIONE

Il tentato linciaggio sarebbe frutto dei sospetti di abusi sessuali condotti nei confronti di alcuni minorenni. Circostanza smentita dopo la visita dei piccoli all’ospedale Santobono, infatti, nessun segno di abuso o violenza riscontrato dai medici. Al momento non ci sono persone denunciate né arrestate per i casi dei sospetti abusi. Si attendono le indagini affidate alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria.