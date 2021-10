È ufficiale: la Supercoppa Maradona si giocherà il prossimo 14 dicembre tra Barcellona e Boca Juniors. Le due squadre si sfideranno a Riyad (Arabia Saudita) per ricordare, a un anno dalla scomparsa, il Pibe de Oro, morto il 25 novembre 2020. Inspiegabile l’assenza del Napoli, squadra indissolubilmente legata al nome di Diego. Sono tantissimi i tifosi che in queste ore, sui social, si chiedono perché i Blaugrana siano stati preferiti agli azzurri. Una scelta che lascia decisamente perplessi anche perché – e su questo non ci sono dubbi – le squadre “del cuore” di Maradona erano proprio Napoli e Boca.

Maradona ha giocato per la prima volta nel Boca nella stagione 1981/82, vincendo il campionato Metropolitano e qualificandosi per la Coppa Libertadores. È tornato al club argentino dal 1995 al 1997, le sue ultime due stagioni prima di ritirarsi come giocatore.

Al Barcellona, ​​Maradona ha giocato per due stagioni (dal 1982 al 1984) collezionando 58 presenze. In quel periodo festeggiarono tre titoli, la Copa del Rey, la Supercoppa spagnola e l’ormai defunta Coppa di Lega spagnola.

Il 5 luglio 1984 Maradona venne presentato ufficialmente allo stadio San Paolo e fu accolto da circa ottantamila persone. Da quel giorno El Pibe legò indissolubilmente il suo nome a quello del Napoli, la cui casacca indosserà fino al 1991. Con gli azzurri ha vinto 2 scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa. Sempre durante la sua militanza in maglia azzurra, anche lo storico Mondiale con l’Argentina.

La Supercoppa Maradona in Arabia

Ad ogni modo, quella del 14 dicembre sarà una serata speciale completamente dedicata a Diego, che in carriera ha giocato sia per il Barça sia per il Boca. Il match si giocherà allo stadio Msool Park, che ha una capienza di 25.000 spettatori, e sarà la prima volta per le due squadra, che in passato si sono già affrontate, in Arabia Saudita.