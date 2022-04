Scippo e rapina in poche ore a Napoli, due giovani arrestati dalla polizia

Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in piazza Garibaldi sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che era stata appena aggredita e rapinata del portafogli ed ha indicato loro un giovane in fuga.

I poliziotti hanno raggiunto il malvivente e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato e trovato in possesso della refurtiva asportata poco prima che è stata poi restituita alla vittima.

S.D., 27enne gambiano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni personali nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Piazza Cavour: scippa il telefonino ad una donna: arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Cavour sono stati avvicinati da un passante il quale ha indicato loro una donna che stava rincorrendo una persona.

I poliziotti hanno inseguito e bloccato l’uomo in via Vergini trovandolo in possesso di un telefono cellulare ed hanno accertato che, poco prima, lo aveva strappato dalle mani della donna.

M.K., 22enne gambiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto con strappo nonché denunciato per ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato.

Infine, il cellulare è stato restituito alla proprietaria.