Lucia muore in un drammatico incidente, la 31enne era in vacanza con le amiche

Incidente fatale. Lucia Menghini, 31enne di Foligno è morta in un incidente stradale in Giordania, ad Amman. La ragazza era un’anestesista tirocinante, e, come riporta la Nazione, era in vacanza insieme a due amiche umbre, anche loro tirocinanti anestesiste.

Le due compagne di viaggio di Lucia sarebbero al momento ricoverate in terapia intensiva all’ospedale di Amman. Sono in corso le indagini per stabilire le cause e le modalità dell’incidente, che sarebbe avvenuto nel pomeriggio di ieri. Le tre umbre erano partite per la vacanza in Giordania domenica scorsa e sarebbe dovute tornare domani.

Lucia Menghini aveva partecipato a Reazione a Catena

«Ciao Lucia, riposa in pace»: sono le parole di un lungo post che Marco Liorni, conduttore di Reazione a Catena, ha postato sui social per ricordare Lucia Menghini, la 31enne morta in Giordania. La ragazza, infatti, aveva partecipato al programma di Liorni nel vincente trio Le Pignolette.

«Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena – continua nel post il conduttore – , con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista». E conclude: «Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene».

La tragedia è avvenuta in Giordania, dove Lucia, originaria di Foligno, Perugia, si trovava in vacanza. Nel pomeriggio di ieri, Lucia è rimasta coinvolta in un incidente d’auto che non le ha lasciato scampo. Le sue amiche, in vacanza con lei e anche loro dottoresse, sono ricoverate in terapia intensiva all’ospedale di Amman.