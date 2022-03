Screening alla prostata gratis nel giorno della festa del papà, l’iniziativa all’ospedale di Pozzuoli

Domani per la festa del papà i reparti di Oncologia e di Urologia del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli apriranno le porte alla prevenzione contro il tumore della prostata. Il 19 marzo è il giorno dedicato a celebrare i papà, ed è proprio in questa ricorrenza che nasce l’iniziativa dei due reparti: porte aperte per chiunque voglia effettuare uno screening alla prostata.

Screening alla prostata gratis

Dalle ore 8.00 alle 13.00 tutti gli uomini che abbiano compiuto i 18 anni possono recarsi nei reparti di Oncologia e di Urologia del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per effettuare una visita di controllo e prevenzione. L’accoglienza avverrà nel reparto di Oncologia diretto da Gaetano Facchini dopo un prelievo per il dosaggio del PSA ed una visita informativa saranno spostati al reparto d’Urologia guidato da Giovanni Di Lauro. L’esame si completerà con una visita ed un controllo ecografico.

Le parole dei due primari

Il primario del reparto di Oncologia Gaetano Facchini del Santa Maria delle Grazie parl così dei controlli per la prevenzione della prostata:”Per cultura e mentalità noi uomini siamo meno abituati delle donne a sottoporci agli screening di prevenzione oncologica. Eppure si tratta di azioni semplici ed importantissime. Basta davvero poco per tutelare il nostro stato di salute. La festa del papà può essere un’occasione per dedicare un po’ di tempo a sé stessi ed alla propria salute”. L’iniziativa di controllo e prevenzione verte sulle alte possibilità di un ottima riuscita delle cure, intervenire in tempo è fondamentale per combattere la malattia.

Giovanni Di Lauro primario dell’Urologia di Pozzuoli dichiara: “L’urologo oggi ha un’ampia gamma di possibilità di intervento sul tumore alla prostata grazie alle tecniche chirurgiche mini-invasive ed alle tecnologie ad Ultrasuoni; a Pozzuoli disponiamo di tutta la gamma di tecnologie utili ad intervenire su tale tumore. Tuttavia, la prima raccomandazione è sempre la stessa: la miglior terapia è lo stile di vita sano e la prevenzione”.

Tutte le attività “clinico-diagnostiche ed informative per la prevenzione del tumore della prostata con si svolgeranno a titolo totalmente gratuito“