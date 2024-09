Serie C-Girone C: analisi della 2^ giornata di campionato. Il Giugliano impone il pari all’Avellino

PUBBLICITÀ

Con i postici di lunedì è calato il sipario sulla seconda giornata di campionato. 180 minuti appena disputati e c’è già chi gongola e chi vede addentarsi nubi sul suo futuro. Le prime due giornate non sono una sentenza per le squadre, ma potrebbero essere l’anticamera dello scricchiolio di qualche panchina. In primis Trapani e Avellino.

Taranto-Latina 1-1. In una partita giocata a porte chiuse per la squalifica dello stadio “Iacovone”, il Taranto e Latina se ne tornano a casa con un punto a testa. Zigoni non basta per il primo successo rossoblu che ad inizio ripresa vengono raggiunti da Scravaglieri.

Casertana- Juventus Next Gen 2-3. Sconfitta beffa per i falchetti. A decidere la gara è la rete al 89’di Papadopulos che completa così la rimonta dei ragazzi di Montero che non mollano, recuperano e portano a casa i primi tre punti della stagione.

Audace Cerignola-Messina 2-0. Seconda vittoria in campionato per l’Audace Cerignola che ha battuto il Messina per 2-0. Un gol per tempo per i gialloblu di mister Raffaele ha garantito la testa della classifica in condominio con il Picerno.

Monopoli-Sorrento 0-1. I pugliesi steccano la prima gara casalinga. Ad espugnare il “Veneziani” è stata la compagine rossonera del Sorrento, ma il Monopoli può recriminare per due legni colpiti nella ripresa.

Potenza-Turris 2-0.Prima vittoria in campionato per il Potenza. Al “Viviani” i lucani hanno avuto la meglio sulla Turris. Una rete per tempo per la squadra di De Giorgio, prima Caturano e poi D’Auria stendono i corallini. Conte ancora una volta non ha potuto schierare i nuovi calciatori a causa delle mancate fideiussioni.

Trapani – Picerno 0-3. La corazzata granata colpita e affondata da un Picerno cinico e spietato. Alfio Torrisi si è dimenticato che la fase difensiva è più importante di quella offensiva. Tutti i difetti messi in luce dalla squadra lucana di mister Tomei. Difetti che hanno portato, dopo appena due giornate, all’esonero di Torrisi.

Altamura-Foggia 0-2. Primo successo in campionato per il Foggia che espugna il “San Nicola” di Bari, casa provvisoria del Team Altamura. Una vittoria che porta la firma di Emmauso. Sua la doppietta che ha deciso un derby non proprio agevole, soprattutto nella prima frazione di gioco. Determinante la seconda rete che ha spento le velleità di rimonta dei padroni di casa.

Avellino-Giugliano 1-1. Il Giugliano si conferma bestia nera dell’Avellino e strappa un prezioso pareggio. Meglio i tigrotti nel primo tempo, più incisivi i padroni di casa nella ripresa. Ciuferri è l’autore del gol che porta in vantaggio i galloblu di Bertotto, che nel primo tempo sprecano diverse palle gol. Nella ripresa l’Avellino attacca a testa bassa e raggiunge il pareggio con Sounas. Pari giusto.

Cavese-Crotone 2-1. La Cavese batte il Crotone e conquista la prima vittoria in campionato. Dopo la buona prestazione contro il Benevento, i metelliani si ripetano contro l’undici di Longo e si assicurano il successo al triplice fischio.

Catania-Benevento 1-0. Vittoria importante del Catania che batte di misura (1-0) il Benevento nel big match della seconda giornata, superando una diretta concorrente per l’obiettivo promozione. Gran primo tempo dei rossazzurri che vanno a segno con Carpani. Nella ripresa gli uomini di Toscano soffrono il ritorno dei giallorossi ma conservano il risultato con le parate di Bethers e un salvataggio sulla linea di Sturaro.

