Violente raffiche di vento sull’area nord di Napoli, cosa fare per mettersi al sicuro

Violente raffiche di vento in questi minuti nell’area a nord di Napoli, dove la Protezione Civile ha emanato per oggi l’allerta gialla.

In molti si chiedeno cosa fare per evitare di ritrovarsi in situazioni pericolose in caso di forte vento.

Se si è all’aperto è consigliato di allontanarsi da aree verdi, strade alberate e da tutte le strutture all’aperto, come tensostrutture, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali, pubblicitarie.

Se ci si trova in auto è consigliabile fare una sosta o comunque modera la velocità, stare particolarmente attenti sui viadotti e all’uscita dalle gallerie, soprattutto se si è al volante di furgoni, mezzi telonati, autocaravan o roulotte.

Infine se si è in casa o sul posto di lavoro stare lontani da finestre e vetrate; sistema e fissa tutti gli oggetti nelle aree esposte al vento che rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario, ecc.).

