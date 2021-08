Si rilassa sul materassino e si allontana dalla riva, paura nel Napoletano

Nel corso della giornata di ieri la Guardia Costiera di Torre del Greco ha effettuato diversi controlli in mare. Impegnati uomini e mezzi in diverse operazioni di assistenza e soccorso. Durante la mattinata è stato impiegato il battello pneumatico B066, il cui equipaggio, a seguito della segnalazione di alcuni bagnanti entrava in azione sulla spiaggia di Ercolano. Salvato un uomo che, con il suo materassino, si era ritrovato ad una notevole distanza dalla costa. Ben oltre, quindi, il limite delle acque sicure, riservate alla balneazione.

FAMIGLIA DI NAPOLI SALVATA DAL MARE

Nel tardo pomeriggio, con l’impiego della M/v CP SAR 890 del IV MRSC della Direzione Marittima di Napoli, si è provveduto a prestare assistenza ad un’unità da diporto, con a bordo una famiglia napoletana di 5 adulti, che, nelle acque al confine con il Comune di Torre Annunziata, a causa di un probabile guasto tecnico, non era più in grado di governare. Il mezzo è stato assistito e scortato in sicurezza nel vicino porto Oplontino, dalla richiamata motovedetta, prontamente intervenuta sul posto.