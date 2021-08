Nel corso della giornata di ieri, giovedì 19 agosto 2021, la Guardia Costiera di Torre del Greco è stata impegnata, con uomini e mezzi, in diverse operazioni di assistenza e soccorso.

Nel tardo pomeriggio si è provveduto a prestare assistenza ad un’unità da diporto, con a bordo una famiglia napoletana di 5 persone (tutte adulte), che, nelle acque al confine con il Comune di Torre Annunziata, a causa di un probabile guasto tecnico, non era più in grado di governare. Il mezzo è stato assistito e scortato in sicurezza nel vicino porto Oplontino, dalla richiamata motovedetta, prontamente intervenuta sul posto.

Già nel primo pomeriggio, la Sala Operativa di Torre del Greco era stata contattata da alcuni diportisti napoletani che, in località Pietrarsa del Comune di Portici, erano stati costretti ad abbandonare il proprio mezzo nautico, ad una distanza minima dalla battigia, in quanto, a causa di un repentino mutamento del moto ondoso, una donna presente a bordo riportava una forte contusione verosimilmente alla schiena. Immediato, l’intervento sul posto, questa volta di una pattuglia terrestre della Guardia Costiera, anche per favorire il tempestivo raggiungimento in loco dell’autoambulanza del 118, per il trasferimento in Pronto Soccorso della malcapitata.

Sono in corso gli ulteriori accertamenti di rito, per meglio ricostruire la dinamica dei fatti. In occasione della settimana di Ferragosto, si raccomanda, ancora una volta, il rispetto delle regole di sicurezza in mare e sulle spiagge, invitando i bagnanti e diportisti alla massima prudenza e responsabilità. Si ricorda che, per ogni emergenza in mare, è sempre attivo, 24 ore su 24, il numero blu 1530, gratuito da tutta Italia, che permette un collegamento immediato con la Sala Operativa della Guardia Costiera più vicina, al fine di consentire un intervento tempestivo sul posto.