Spaccio dentro e fuori dal carcere gestito dal fratello del ras della Cittadella

Gli scissionisti della Stradera sarebbero riusciti a vendere droga nel carcere di Salerno attraverso un loro uomo di fiducia lì detenuto. Secondo i pm della Procura di Napoli si tratta di Francesco De Martino, fratello di Mario Rosario braccio destro del ras della Cittadella Gioele Lucarelli, avrebbe trovato nuovi ‘clienti’ anche all’esterno della prigione, e avrebbe gestito lo spaccio all’interno del penitenziario per conto degli scissionisti della Cittadella.

Nonostante si trovi dietro le sbarre , il 27enne avrebbe agito grazie all’aiuto del fratello e avrebbe garantito gli approvvigionamenti di droga in favore di clienti trovati all’interno del carcere; inoltre Francesco De Martino è stato accusato di aver avuto un diversi telefoni durante la sua detenzione.

Le telefonate dal carcere

Dunque a cavallo tra il 2021 e il 2022 il giovane, sebbene fosse recluso nel salernitano, avrebbe gestito con la piena collaborazione del fratello Mario Rosario, una piazza di spaccio. Senza tralasciare che per tenere sotto controllo la situazione criminale avrebbe usato diversi telefoni dal carcere.

Dunque i fratelli avrebbero parlato con i loro telefonini, monitorati dagli inquirenti, proprio dei soldi dello spaccio. In una conversazione intercettata nell’ottobre 2021 Francesco avrebbe spiegato al fratello Mario Rosario che sul suo cellullare, custodito da una parente, sarebbero stati memorizzati in rubrica tanti numeri di telefono utili per le loro finalità illecite.

Gli stralci delle intercettazioni

Le conversazioni riportate farebbero riferimento alla vendita di droga dal valore di euro 3800 euro da parte dei fratelli De Martino a Giuseppe Pastore, grazie all’intermediazione di Luigi Pastore anche quest’ultimi risultano indagati. In sostanza Francesco De Martino avrebbe chiesto al fratello Mario Rosario di fissare un appuntamento per vendere circa un kg di hashish all’esterno del carcere di Salerno.

Conversazione del dicembre 2021

Francesco De Martino: Stasera come ti ho detto ‘o chiatt, 3800 euro questo però viene dieci volte e te la da però.

Mario Rosario De Martino: 3800?

F.D.M: Si, però voleva guadagnarci una cosa, ma non fa niente guadagnali tutti tu.

M.D.F: Va bene ma non ti preoccupare.

Secondo stralcio dell’ottobre 2021

Francesco De Martino: Se mi fai fare un affare, il fatto di Angioletto se me lo fai fare pure a me per la, li chiamo io me la vedo io… A soldi in mano.

Mario Rosario De Martino: E chi è Angioletto? A chi?

F. D.M: Ma pure che per esempio mi metto a vendere l’eroi… Una cinquantina di magliette accussì. Metto un guaglione là con il telefono, capito? Che me ne frega.

