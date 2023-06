Spari a Fuorigrotta, la precisazione dei legali dei Troncone

PUBBLICITÀ

Una precisazione. Quella pervenuta alla nostra redazione dai legali di Vitale e Giuseppe Troncone in merito alla sparatoria avvenuta poco dopo le 19 di ieri in via delle Legioni a Fuorigrotta. Gli avvocati Antonio Abet e Andrea Lucchetta hanno scritto alla redazione spiegando che “I Troncone sono totalmente estranei rispetto a quanto accaduto in data 25/6/2023 nel quartiere di Fuorigrotta e rispetto a quanto riportato dalle testate giornalistiche.

In quella data, la famiglia Troncone tutta, ivi compresi il Vitale ed il Giuseppe, erano in provincia di Caserta, Teano, presso la tenuta “Cascina e Dintorni” per passare tutta la giornata di domenica 25 in famiglia, ritornando a casa alle ore 20:30/21. Sono pronti a dimostrare tutto quanto appena dichiarato.

PUBBLICITÀ

I fatti raccontati dai giornali, tra l’altro, sarebbero accaduti in una zona non coincidente le abitazioni di entrambi gli assistiti, abitando gli stessi in via Caio Duilio ed in Via Costantino”. A dovere di cronaca evidenziamo che nel nostro articolo abbiamo parlato di zona di competenza del gruppo e di zona vicino alle abitazioni dei Troncone senza mai citare con certezza che li vi fosse il loro domicilio e la loro residenza.