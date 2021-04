“Io naufrago sull’Isola dei famosi? Non passerei neanche le visite mediche”. Autoironico, come sempre, tagliente quanto basta, vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip, re dei social, opinionista fisso nello studio dell’Isola e ospite del Costanzo Show, ora Tommaso Zorzi debutta anche come conduttore di un programma tutto suo: “Il punto Z”, al via il 7 aprile, ogni mercoledì alle 20.45 su Mediaset Play, in diretta e on demand.

“La sorpresa di questa edizione de L’Isola dei Famosi? Mi piacciono Elisa Isoardi, Fariba, Jill Rocca – dice lui -. Ma a oggi per la vittoria punterei tutto su Valentina Persia”. Intanto dai social arriva anche la curiosa richiesta di rivedere Zorzi e Francesco Oppini, amici per la pelle al Gf Vip, insieme in tv, magari dietro al bancone di Striscia la notizia ora che Ficarra e Picone lasciano il Tg satirico. “Magari. Accetterei subito – risponde Zorzi”

