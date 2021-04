Napoli-Lazio, probabili formazioni. La sfida di questa sera tra i ragazzi di Rino Gattuso e di Simone Inzaghi è praticamente uno spareggio Champions ed è per questo motivo che c’è grande attesa da parte di entrambe le tifoserie.

Napoli-Lazio, Lozano verso l’esclusione

Nonostante abbia smaltito i postumi dell’infortunio muscolare, Hirving Lozano potrebbe partire dalla panchina questa sera. Ringhio pare essere intenzionato a puntare su Matteo Politano dal primo minuto, relegando in panca il talento messicano.

Formazione, dunque, fatta per l’allenatore calabrese con un solo dubbio che riguarda la fascia sinistra, dove però Mario Rui sembra essere favorito su Hysaj.

Napoli-Lazio, probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, A. Pereira, Fares; Correa, Immobile.

La partita speciale di Pepe Reina

Tutto pronto, quindi, per Napoli-Lazio, una sfida diversa per le altre per Pepe Reina, che all’ombra del Vesuvio ha vissuto anni importanti e che è ancora nel cuore di molti supporter azzurri.

