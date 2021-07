Stasera Belgio-Italia, Mancini cambia l'attacco: le probabili formazioni

Questione di ore e poi finalmente sapremo chi siamo. O dentro, o fuori. Quella che affronteranno gli azzurri di Roberto Mancini, questa sera, sarà una delle squadre più in forma e più forti della di Euro 2020: il Belgio di Lukaku e De Bruyne – recupero lampo per il centrocampista del City – ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo nella competizione europea.

L’Italia, però, ha poco da invidiare e l’ha dimostrato sino ad ora, subendo un solo gol in 4 partite. Battendo la stessa Svizzera che ha eliminato i campione del mondo della Francia ed un’Austria che si è dimostrata una squadra solida, compatta e pericolosa. Ed è per questo che questa sera gli azzurri dovranno scendere in campo prima per vincere, poi per convincere. Ad attendere il gruppo di Mancini, in caso di qualificazioni, ci sarà la vincitrice tra Spagna e Svizzera. La partita sarà trasmessa da Rai 1 e da Sky.

Di seguito, le probabili formazioni di Belgio – Italia.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. All. Martinez.

Se dovessero battere il Belgio, gli Azzurri tornerebbero definitivamente in Inghilterra per disputare la semifinale e l’eventuale finale a Wembley, impianto che è stato teatro del vittorioso ottavo di finale contro l’Austria.