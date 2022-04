Arisa, Rocco Siffredi e Sabrina Salerno insieme: lo scatto che fa impazzire i social

Hanno suscitato non poco scalpore le foto pubblicate da Arisa sul suo profilo Instagram qualche giorno fa, in compagnia di Rocco Siffredi. L’attore porno, in passato, ha più volte espresso la sua volontà di coinvolgere la cantante in uno dei suoi progetti.

Al momento non esistono indiscrezioni su questa eventualità, ma ad alimentare i rumors ci ha pensato Sabrina Salerno. L’attrice, infatti, ha pubblicato sui social un altro scatto con Arisa, Rocco Siffredi ed il personal trainer Alvise Rigo, in occasione di un evento a Milano. “Stay tuned. I protagonisti del mio nuovo film” ha scritto Rocco Siffredi. Il post ha ricevuto un boom di like ed è stato inondato da commenti entusiasti dei followers.

Adesso non è più un’ipotesi, Arisa e Rocco Siffredi insieme fanno sognare i fans

Il web invoca la svolta hard di Arisa. La cantante, già in passato, non aveva evitato domande sulla possibilità di partecipare ad un film erotico. Anzi, fu proprio lei nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso novembre ad ammettere: “Ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì“.

Pochi giorno dopo le dichiarazioni di Arisa, Rocco Siffredi spiegò il suo interesse: “Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata come anche – perché no? – artisticamente. Farei di tutto per un film con lei“.

Questo pomeriggio la cantante ha pubblicato una serie si selfie sibillini in compagnia dell’attore hard che hanno letteralmente scatenato i fan. “Se succede…”, è il commento della maggior parte degli utenti, che però non dovranno fare altro – come ha detto Siffredi – che “restare sintonizzati”.