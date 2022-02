Stese e bombe tra Fratta e Arzano: blitz della polizia nelle roccaforti dei Cristiano, Pezzella e Monfregolo

Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Frattaminore e in particolare in piazza Francesco Crispi, via Filippo Turati, piazza Atella, via del Rosario e piazza San Maurizio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 311 persone, di cui 46 con precedenti di polizia, controllate 160 autovetture, 4 motoveicoli, 2 esercizi commerciali e una persona sottoposta agli arresti domiciliari.

La zona di Frattaminore, Arzano, Frattamaggiore è al centro nelle ultime settimane di una guerra di camorra tra i Crisiano-Mormile ed i Pezzella, appoggiati dai Monfregolo. Una guerra che si sta combattendo a suon di stese e bombe e che sta creando terrore nella popolazione residente.

Gli ultimi raid parlano addirittura di spari all’impazzata in via Rossini. Colpita un’auto in sosta di proprietà di un pregiudicato vicino al clan Pezzella. Appena dopo sole 24 ore del giorno dopo ci fu un’altra sparatoria dall’asse mediano verso le palazzine popolari di via Rossini a Frattamaggiore. Anche in questo caso gli spari erano contro degli affiliati del clan Pezzella residenti nel rione popolare.

Nei giorni precedenti erano state fatte esplodere diversi ordigni contro sale scommesse, abitazioni e circoletti di esponenti dei Cristiano.