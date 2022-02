Polizia blinda il rione della Bussola a Secondigliano, 86 persone identificate

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel Rione della Bussola. Nel corso dell’attività sono state identificate 86 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli di cui tre sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 6 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, per guida di veicolo già sottoposto a sequestro e per circolazione a bordo di veicolo privo di targa. Infine, sono state sequestrate 16 autovetture e un motoveicolo abbandonati in strada.

Blitz anche a Frattaminore

Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Frattaminore e in particolare in piazza Francesco Crispi, via Filippo Turati, piazza Atella, via del Rosario e piazza San Maurizio. Nel corso dell’attività sono state identificate 311 persone, di cui 46 con precedenti di polizia, controllate 160 autovetture, 4 motoveicoli, 2 esercizi commerciali e una persona sottoposta agli arresti domiciliari.

La zona di Frattaminore, Arzano, Frattamaggiore è al centro nelle ultime settimane di una guerra di camorra tra i Crisiano-Mormile ed i Pezzella, appoggiati dai Monfregolo. Una guerra che si sta combattendo a suon di stese e bombe e che sta creando terrore nella popolazione residente.