Stop ai viaggi brevi in aereo, quali sono le tratte a rischio in Italia

Secondo uno studio dell’Università di Bergamo, qualora l’Italia dovesse seguire l’esempio della Francia e dire sto ai viaggi in aereo troppo brevi (per cui esistono soluzioni su rotaia) sarebbero abolite 12 tratte.

Soppressione dei voli

Con l’entrata in vigore del divieto ai voli a corto raggio in Francia, tutte le tratte che si possono coprire con un viaggio in treno non superiore alle 2 ore e mezza verranno vietate. L’ok da parte dell’Ue apre alla possibilità che avvenga lo stesso in Italia. Il servizio video

Viaggiare in aereo inquina tantissimo e i voli a corto raggio, per quanto spesso siano comodi, sono estremamente dannosi all’ambiente. Per questo motivo il governo francese ha deciso di vietarli lì dove è possibile sostituire agevolmente la tratta con un viaggio in treno della durata non superiore alle due ore e mezza.

A questa seconda domanda ha risposto uno studio dell’Itsm (Iccsai transport and sustainable mobility center) dell’Università di Bergamo.

Il centro ha considerato come “sostituibili” quelle rotte “in cui il tempo di viaggio con mezzi alternativi risulti non superiore al 20% rispetto all’aereo”.

Sulla base di queste premesse quanti sarebbero i voli italiani che verrebbero soppressi? Secondo gli scienziati sarebbero 12. Ecco quali:

Roma Fiumicino-Milano Linate

2. Roma Fiumicino-Milano Malpensa

3. Milano Malpensa-Napoli

4. Roma Fiumicino-Genova

5. Bergamo-Napoli

6. Roma Fiumicino-Napoli

7. Milano Linate-Napoli

8. Bologna-Roma Fiumicino

9. Roma Fiumicino-Firenze

10. Roma Fiumicino-Pisa

11. Bergamo-Pescara

12. Bergamo-Roma Fiumicino.

