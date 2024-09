Lacrime e dolore a Ercolano per la scomparsa di Raffaele, il bimbo aveva solo 4 anni

PUBBLICITÀ

Dolore a Ercolano per la prematura scomparsa del piccolo Raffaele Lista, di soli 4 anni. La sua prematura dipartita ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia e di tutti i suoi cari, riempiendo la comunità di un’immensa tristezza.

Lacrime e dolore a Ercolano per la morte del piccolo Raffaele, domani i funerali

A darne il triste annuncio sono intervenuti la mamma e il papà, accompagnati dal fratello, dalla sorellina, dai nonni, dagli zii, dai zie, dai cugini e da tutti i parenti. La famiglia, sopraffatta dal dolore, trova conforto nell’affetto e nel sostegno di amici e conoscenti in questo momento di grande sofferenza.

PUBBLICITÀ

I funerali di Raffaele Lista si terranno il 4 settembre alle ore 17 presso la Parrocchia di Santa Maria degli Afflitti in via Patacca. Sarà un momento di preghiera e commiato, durante il quale familiari, amici e membri della comunità potranno unirsi per dare l’ultimo saluto al piccolo Raffaele e condividere il dolore per la sua perdita.

PUBBLICITÀ