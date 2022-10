Studente accoltellato nella scuola a Miano, arrestato aggressore minorenne. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nell’istituto scolastico Duca di Buonvicino per la segnalazione di uno studente di 15 anni accoltellato da un altro studente a seguito di una discussione per futili motivi.

Dopo gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno individuato ed arrestato l’aggressore, anch’egli minore, che, sentito dal Pubblico Ministero, ha reso dichiarazioni confessorie. Questo provvedimento restrittivo sarà sottoposto al vaglio del Giudice per le indagini preliminari ai fini della convalida.

LE FRASI URLATE

Arap ‘o canciell, arap ‘o canciell”. Queste le frasi urlate dal ragazzo che ha accoltellato il compagno di scuola a Miano. I fatti sono avvenuti, durante il cambio d’ora, nell’istituto Duca di Buonvicino a Miano. Il ragazzo ferito è stato soccorso e trasportato al Cardarelli in codice rosso. A scuola sono intervenute tre volanti dell’Ufficio prevenzione generale. Si ipotizza il tentato omicidio: non è in pericolo di vita.

Da una prima ricostruzione della vicenda, il 15enne, di nome Michele R., sarebbe stato raggiunto da numerosi fendenti, al torace e al volto, ma sarebbe cosciente. L’arma è stata ritrovata nei pressi della scuola mentre il giovane aggressore era scappato a piedi mentre il motorino è stato lasciato sul posto. Pare che alla base dell’accoltellamento ci siano questioni di gelosia legate ad una ragazzina.