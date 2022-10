Concerto gratuito di Franco Ricciardi a Mugnano, c’è la nuova data

Stasera il sindaco Luigi Sarnataro ha comunicato la nuova data del concerto di Franco Ricciardi. Il cantante si esibirà il 4 novembre in via Crispi a Mugnano nei pressi delle giostre. “Alle ore 21:30 ci sarà il concerto del grande concerto del mitico Franco Ricciardi offerto gratuitamente dall’amministrazione di Mugnano. Per farci perdonare ci sarà anche qualche sorpresa. Ringrazio Franco e gli organizzatori”, ha dichiarato la fascia tricolore mugnanese.

IL PRECEDENTE RINVIO DEL CONCERTO DI FRANCO RICCIARDI

Rinviato il concerto di Franco Ricciardi in programma a Mugnano. A dare l’annuncio fu il sindaco Luigi Sarnataro, che sui social spiegò di essere stato costretto, insieme agli organizzatori, a prendere questa decisione per “motivi di sicurezza e ordine pubblico“ perché “nemmeno tutta l’area di Mugnano 2000 sarebbe sufficiente a contenere l’afflusso di persone previste”. .

Il post Facebook del sindaco Luigi Sarnataro

“L’incredibile partecipazione agli eventi del Sacro Cuore e’ stata caratterizzata da una crescita esponenziale di pubblico.

Purtroppo per motivi di sicurezza e ordine pubblico siamo stati diffidati dallo svolgere il concerto stasera, poiché nemmeno tutta l’area di Mugnano 2000 sarebbe sufficiente a contenere l’afflusso di persone previste, tanto è l’amore per un artista del calibro di @francoricciardi.

Ma nessun timore, a breve avremo la nuova data del concerto. Nel frattempo i festeggiamenti proseguono domani con i fuochi d’artificio a suon di musica nell’area parcheggio della scuola Siani”.