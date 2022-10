Ragazzo di Giugliano trovato morto in auto a Calvizzano, era scomparso da alcune ore

Un uomo è stato trovato morto, nel tardo pomeriggio di oggi, nella sua auto a via Galiero. A ritrovare il corpo sono stati i carabinieri. Sul posto sono giunti anche i soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Era di Giugliano ed era scomparso da alcune ore. I familiari avevano dato l’allarme, di lui si erano perse le tracce. Poi il suo cadavere è stato trovato in una Renault Captur grigia. Il 36enne, D.D., pare che avesse una corda legata al collo. Indagini in corso da parte dei carabinieri.