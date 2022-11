Tecnologia e mondo del lavoro: innovazioni e prospettive

Negli ultimi anni, la tecnologia ha portato notevoli cambiamenti nel mondo del lavoro. L’avvento delle novità tecnologiche ha infatti portato inevitabilmente alla scomparsa di alcuni mestieri e alla comparsa di nuove figure professionali, nate proprio in concomitanza con la diffusione sempre più capillare di innovazioni e strumenti tecnologici avanzati.

L’uso crescente della tecnologia, però, ha migliorato notevolmente anche lo svolgimento di alcune professioni tradizionali. Vediamo in che modo il progresso tecnologico sta influendo nell’ambito professionale e quali sono le prospettive più interessanti a riguardo.

Investimenti in crescita nel settore digital

Se le novità tecnologiche hanno portato alla scomparsa di alcuni lavori, è il caso di notare come queste hanno anche rivoluzionato profondamente altri mestieri, modernizzando e rendendo più efficienti molti aspetti cruciali.

Medici, avvocati e commercialisti, per esempio, hanno investito molto nella tecnologia digitale. Si stima infatti che, nel corso del 2021, siano stati investiti circa 1,76 miliardi di euro nelle tecnologie digitali, con un aumento del 3,8% rispetto all’anno precedente.

Questi investimenti sono legati alle diverse esigenze rese visibili soprattutto nel periodo pandemico. Anche le realtà aziendali più piccole, infatti, hanno dovuto adeguarsi a nuovi flussi lavorativi, sperimentando per la prima volta il lavoro da remoto, per esempio, o concentrando maggiormente l’attenzione sul mondo degli acquisti online. Inoltre, molti professionisti hanno scelto di investire in sistemi per la gestione delle videochiamate, piattaforme e-learning e connessioni vpn.

Cambiamenti di questo tipo dimostrano come il mondo del lavoro si sia saputo plasmare e adattare alle esigenze del tempo, sfruttando alcune opportunità che si riveleranno preziose anche negli anni a venire.

Le nuove opportunità del digitale e come formarsi

Se è inevitabile che alcuni mestieri scompaiano, si assiste allo stesso tempo alla nascita di nuove professioni che mirano ad arricchire e ampliare ulteriormente il mondo del web.

I nuovi lavori legati al mondo del digitale consentono di intraprendere percorsi formativi e professionali assolutamente validi e oggi molto richiesti. Essi rappresentano infatti un’alternativa anche rispetto ai percorsi accademici tradizionali, in quanto consentono di entrare rapidamente nel mondo del lavoro, assicurando ottime prospettive di crescita (e quindi anche di carriera) per il futuro.

La formazione necessaria è ottenibile tramite alcuni specifici corsi professionalizzanti, ossia pensati per lavorare sin da subito; è possibile trovare dettagli sui corsi per formarsi e trovare lavoro su appositi approfondimenti presenti online.

Si tratta di corsi di preparazione che mirano a far acquisire in breve tempo tutte le competenze necessarie per cominciare a lavorare nel settore di riferimento. Tra i nuovi mestieri più richiesti troviamo il web developer, il cyber security analyst e lo specialista Seo, solitamente anche molto ben pagate.