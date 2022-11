Spaccio al rione Salicelle di Afragola, Apredda ottiene i domiciliari

Non era facile ma alla fine ad avere la meglio sono stati i suoi legali. Quelli di Gennaro Apredda, arrestato qualche giorno fa nel corso di un blitz al rione Salicelle di Afragola. Il tribunale del Riesame di Napoli (VIII sezione) ha sostituito la misura cautelare del carcere con quella degli arresti domiciliari per il giovane difeso dagli avvocati Davide Della Pietà e Giovanni Ciccone che sono riusciti a far valere la forza delle loro argomentazioni.

Un risultato di assoluto rilievo considerato il precedente di Apredda per rapina aggravata, precedente risalente ad appena sei mesi fa. Apredda era stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Afragola (diretto da Gian Vito Zazo), durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, nel transitare in via De Gasperi ad Afragola, notarono un uomo a bordo di uno scooter procedere a forte velocità per poi fermarsi accanto ad un’auto in sosta ed allontanarsi velocemente.

A quel punto i poliziotti lo hanno raggiunto ma l’uomo, accortosi della loro presenza, li ha spintonati lasciando cadere a terra il motociclo per poi darsi alla fuga a piedi e, contestualmente, ha cercato di disfarsi di un borsello lanciandolo sotto un veicolo in sosta. Gli agenti, non senza difficoltà, riuscirono a bloccarlo recuperando il borsello in cui ritrovarono 36 stecche di hashish del peso di circa 87 grammi, 85 bustine contenenti circa 113 grammi di marijuana, un cellulare e 205 euro. Da ieri Apredda finisce ai domiciliari a San Pietro a Patierno.