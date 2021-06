Temptation Island, tromba d'aria durante le riprese: «Aggrappati agli alberi per non volare»

Quasi tutto pronto per l’inizio di Temptation Island. Il programma prodotto da Fascino PGT (fondata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo) e Banijay Italia partirà il 30 giugno, quando andrà in onda su Canale 5. Prima della prima puntata, però, si è già verificato qualche problema. Nel corso delle registrazioni in Sardegna, infatti, i concorrenti si sono dovuti tenere agli alberi per non essere trasportati da una tromba d’aria. A raccontarlo è una delle autrici del programma, Raffaella Mennoia.

“Questa notte abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria, ci siamo dovuti tenere agli alberi. Abbiamo finito alle 4 di notte, quest’anno c’è un tempo orrendo: non c’è il sole, c’è un’afa.. però il programma sta andando benissimo”, le parole dell’autrice del reality tramite Instagram stories.

Manuela e Stefano nuova coppia di Temptation Island, la ragazza tradita più volte dal fidanzato

Manuela e Stefano sono due dei nuovi concorrenti della prossima edizione di Temptation Island. La coppia, che ha già fatto nascere le prime polemiche, è finita sotto i riflettori per la loro storia. Soprattutto dopo che la ragazza, 31 anni, è stata tradita più volte dal suo partner. E proprio questo ha portato entrambi a partecipare alla prossima edizione del programma Mediaset. Stefano, invece, ha 30 anni ed vivono entrambi a Brindisi, dove Manuela lavora come barista. I due, fino allo scorso anno, convivevano.

Manuela e Stefano sono insieme da quattro anni, ma la ragazza ha deciso di terminare la convivenza dopo aver scoperto i tradimenti da parte del suo compagno. “Ciao sono Manuela, ho 31 anni e vengo da Brindisi. Sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo e nella vita ho sempre fatto la barista, sono tornata a vivere da sola e di ritrovare la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre”. “Sono Stefano, ho 30 anni e vengo da Brindisi”, aggiunge lui.

Si tratta di una coppia quasi al capolinea. Il loro approdo a Temptation Island servirà, dunque, a sentenziare la loro storia iniziata quattro anni fa: sarà rottura o scoppierà di nuovo l’amore? Lo scopriremo solo più avanti.