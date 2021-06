Vincenzo De Luca tornare a puntare il dito contro la movida nel caso in cui arrivi una nuova ondata di contagi covid ad ottobre. Concetto ribadito stamattina dal presidente della Regione Campania è intervenuto alla presentazione della terza edizione di Napoli città libro. “Qualcuno ha detto addirittura che senza la mascherina verranno turisti in allegria. A me pare il contrario: i turisti vengono quando sono sicuri che c’è una società responsabile, non scapigliata e perduta nella movida irresponsabile che ci porterebbe, e ci porterà se sarà irresponsabile, a un nuovo calvario nel mese di ottobre“, dichiara De Luca.

ADDIO ALLA MASCHERINA DAL 28 GIUGNO, DE LUCA IRONIZZA

Ieri sera il ministro Roberto Speranza ha annunciato la fine dell’obbligo di mascherina all’aperto. La data indicata è stata il 28 giugno ma il Governatore ironizza sulla nuova disposizione: “La riapertura della nostra società non è impedita dall’uso responsabile della mascherina. Ho assistito in queste ore a un dibattito demenziale, è sembrato che abbandonare la mascherina fosse come completare lo sbarco in Normandia o conquistare la costituzione democratica. Un dibattito totalmente idiota. La mascherina serve a proteggere innanzitutto se stessi e le proprie famiglie“.

IL PARERE DEL CTS

Via libera del Cts allo stop alle mascherine già dal prossimo 28 giugno. “Il Cts ritiene che nell’attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (es: mercati, fiere, code, ecc.…)”. Lo scrive in una nota il Comitato.

“Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca. Ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts”, scriveva ieri il ministro della Salute Roberto Speranza con un post su Facebook. Il Comitato Tecnico Scientifico trova la quadra dopo un confronto durato oltre due ore. Venerdì scorso De Luca annunciò che manterrà l’obbligo di mascherina anche in estate.