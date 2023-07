Tenta la truffa del falso nipote, ma l’anziana non ci casca: nei guai un minorenne

PUBBLICITÀ

Nella mattinata di giovedì, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Einaudi per una segnalazione di una truffa ai danni di un’anziana.

Nello specifico, un giovane, al fine di capirne la fiducia, spacciandosi per il nipote, ha contattato telefonicamente l’anziana. Sempre per telefono le ha quindi chiesto di versare una somma di denaro. Somma che la donna avrebbe dovuto poi consegnare ad un corriere che sarebbe dovuto arrivare di lì a breve con un pacco.

La donna, avendo avuto il sentore che si potesse trattare di una truffa, ha contattato un familiare che si è recato presso l’appartamento della stessa. Qui i poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno sorpreso un ragazzo con in mano un cellulare.

Quest’ultimo, per eludere le attività a proprio carico, ha raccontato, invano, che si trovava lì per ritirare una somma di denaro per conto di una terza persona. Versione totalmente confutata dalle attività investigative esperite a seguito delle quali il minorenne è stato denunciato per tentata truffa.