Trema il Centro Italia, terremoto di magnitudo 3.0 ad Amatrice

La terra trema ancora ad Amatrice. Stamani alle 7.31 c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3. L’epicentro, secondo l’Ingv, è risultato trovarsi a 3 km dal paese in provincia di Rieti distrutto dal sisma del 2016, ad una profondità di 12 km. Il terremoto è stato avvertito da chi risiede nella zona, ma non ci sono stati danni. La Sala Operativa dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio ha comunicato infatti che “a seguito di contatti con le Autorità locali, non si registrano danni a persone o cose”.

Nella notte, alle 4.17, un’altra scossa di magnitudo 2 era stata registrata in provincia di Macerata con epicentro a Ussita, ad una profondità di 9 chilometri. (ANSA).