“Ti rivivrò negli occhi di mio figlio”, Carmine Migliaccio piange la morte del papà

Grave lutto colpisce la famiglia di Carmine Migliaccio: si è spento il papà del noto attore comico giuglianese. Raffaele Migliaccio da tempo lottava contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

A dare il triste annuncio sui social sono stati i figli Carmine e Gianluca. Quest’ultimo ha pubblicato un post sul gruppo Facebook Giuglianesi Orgogliosi, scrivendo: “Ricordate mio padre? Purtroppo non c’è più… I funerali si svolgono domani alle 16.30 Chiesa San Marco Camposcino. Per volere di mio padre vi prego niente fiori. Come diceva papà anziché i fiori compratevi una fetta di carne e mangiatela in suo ricordo”. Tantissimi i commenti di cordoglio apparsi in poche ore, con migliaia di persone che non hanno voluto fare mancare il proprio appoggio alla famiglia Migliaccio. La notizia della dipartita ha infatti gettato nello sconforto l’intera comunità, che in queste ore lo ricorda con enorme affetto.

Il posto di Carmine Migliaccio per papà Raffaele

“Ciao Papà. Grazie per tutti i tuoi sforzi e per quanto hai lottato per non abbandonarci, sembrava molto lontano questo giorno. Ma sono sicuro che ti rivivró e rivedró negli occhi di mio figlio” queste le magnifiche parole dedicate da Carmine Migliaccio al papà, pubblicate nelle sue storie Instagram.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [ARTICOLO 27/01/2022] | Carmine Migliaccio presto papà, l’annuncio commuove i fan

Carmine Migliaccio commuove i suoi fan. Il comico di Giugliano, ormai famosissimo su tutti i social, diventerà presto padre. Ad annunciarlo è proprio il personaggio di ‘Carolina’, che continua a strappare sorrisi ai suoi migliaia di seguaci. Insieme alla sua compagna, Carmine diventerà presto genitore: la coppia non è riuscita a nascondere la propria emozione pubblicando, su Facebook, un video dove bacia il pancione e vede il piccolo dallo schermo durante la visita ginecologica. Nel corso del tempo infatti, tra uno sketch e l’altro, ‘Carolina’ non hai mai nascosto di aver passato momenti difficili. Momenti che l’attore è riuscito a superare anche grazie all’aiuto dei fan che non lo hanno mai lasciato solo. Così come non è rimasto da solo quando il padre ha lottato contro un tumore, poi riuscito a sconfiggere dopo aver lottato duramente.