Da influencer a stilista, Tina Rispoli lancia la sua linea di costumi da bagno. La moglie di Tony Colombo ha infatti deciso di lanciarsi nel mondo della moda, dando seguito ad alcuni indizi che nelle scorse settimane aveva lasciato qua e là sui social.

Tina Rispoli diventa stilista, lady Colombo lancia la sua linea di costumi



Tempo fa aveva infatti rimosso tutti i suoi post su Instagram, annunciando che quanto prima ci sarebbero state delle novità. In molti avevano ipotizzato una gravidanza, ma a quanto pare il riferimento era alla sua nuova linea di costumi. Come si evince dal video pubblicato da Tina Rispoli sui social, sarà proprio lei la testimonial della suo nuovo progetto. Nel filmato si vede la moglie di Tony Colombo mentre indossa un bikini bianco con un camicione trasparente aperto, perfettamente a suo agio sul set.

L’annuncio su Instagram

Attorno alla collezione si è già creata molta curiosità, con i fan di Tina Rispoli già pronti ad accaparrarsi i loro pezzi preferiti. A leggere la didascalia del video, pare non bisogni aspettare molto per acquistarli: “FATEMI UN “IN BOCCA AL LUPO” per la mia nuova Linea di costumi…tra qualche giorno in vendita. LE DONNE SONO LA FORZA DEL MONDO…”.

Tantissimi i like e i commenti apparsi in poche ore sotto il video, segno di come l’Hype attorno ai costumi sia già altissimo. In molti le hanno fatto i migliori auguri, altri invece le hanno fatto i complimenti per la forma smagliante. Il post è stato ripreso anche da Tony Colombo che ha fatto tanti auguri a sua moglie.