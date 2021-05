Tommaso Zorzi innamorato? Il gossip impazza in queste ore ed ha come protagonista l’opinionista de L’Isola dei Famosi. Il vincitore del Grande Fratello Vip è stato, infatti, visto a passeggio per Milano con Tommaso Stanzani.

Con chi era Tommaso Zorzi? Il personaggio televisivo del momento era in compagnia di Tommaso Stanzani.

Tommaso Stanzani è un ballerino originario di Bologna di 20 anni, trasferitosi a Genova per studiare danza. Ex pattinatore professionista, è stato uno degli allievi della scuola di Amici 20 edizione 2021 di Maria De Filippi, eliminato alla terza puntata del serale.

I due passeggiavano l’uno accanto all’altro. Nulla di più, ma è bastato questo per scatenare fan e curiosi che non smettono di chiedersi cosa ci facevano insieme i due Tommaso. Pare che i due si stiano vedendo spesso a Milano, come testimoniano le foto in cui i due, con tanto di mascherina e berretto, passeggiano per la Città della Moda.

Zorzi non ha mai nascosto un suo certo interesse per il ballerino. I più attenti ricorderanno le parole del vincitore del Grande Fratello Vip a Verissimo. “Mi invitate nelle puntate sbagliate”, disse l’opinionista de L’Isola dei Famosi dopo aver scoperto la presenza di Tommaso Stanzani pochi giorni dopo la sua ospitata. Insomma, una simpatia mai nascosta, che cissà non si trasformi in altro.