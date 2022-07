Addio al mago della televisione italiana, è morto Tony Binarelli

Si spegne a 81 anni il mago più amato degli anni ’80 e ’90. Tony Binarelli è morto alla clinica Pertini di Roma.

Antonio Binarelli, in arte Tony Binarelli, è stato il volto più noto e amato degli anni ’80 e ’90. Tony ha sempre avuto la passione per l’illusionismo e della cartomagia, ma prima dedicò una parte della sua vita a un’azienda automobilistica per poi farsi travolgere dalla carriera artistica.

La carriera di Tony Binarelli

Dopo aver affinato i trucchi del mestiere e fatto conoscersi debuttò per la prima volta nel ruolo di se stesso, in uno sceneggiato della Rai: “Stasera al Gatto Nero”. Questo fù solo l’inizio della sua carriera. L’ascesa arrivò quando prese parte al Rally canoro negli anni settanta e partecipò per la prima volta a Domenica In, condotta da Corrado.

Dal 1991 al 1995 Tony poi divenne l’unico prestigiatore di Buona Domenica, storico programma di Canale 5. Divenne inoltre consulente del Teatro Sistina di Roma dando una mano a giovani talenti per farli conoscere al pubblico. Nel mondo editoriale poi riscontrò un notevole successo per i suoi manuali di magia. Infine, da non dimenticare i doppiagi per noti attori come: Terens Hill, durante i giochi di prestigio, nei film di “Trinità”.

Il desiderio di partecipare a San Remo

Insomma Tony è riuscito a conquistare il cuore di tutti. Ma che frenato dalla malattia un pò alla volta si è allontanato dalla televisione e dallo spettacolo. La sua passione, però, non è mai scomparsa. Nell’ultima intervista che rilasciò ha dichiarato di sentirsi pronto per una chiamata da parte di Amadeus per partecipare al festival di San Remo. Nonostante temesse che la malattia potesse prendere il sopravvento su di lui.

Proprio sulla sua malattia aveva confessato, in un intervista, la sua più grande paura: “Temo la malattia. Arrivare a non capire più niente, perdere il proprio spirito. Ecco, sì, la malattia mi fa paura”. E poco più di un anno da queste parole ecco purtroppo la malattia ha vinto, spegnendo a 81 il mago della televisione Tony Binarelli.